నో వేకెన్సీ: క్రాస్ రోడ్స్ లో 'గంటా'?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటినుంచి సైలెంట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. విశాఖ నార్త్ నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించినప్పటికీ అక్కడికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఆయన సన్నిహితులు కొందరు గంటా తరఫున పనులు చక్కబెడుతున్నారు. టీడీపీని వీడి వైసీపీలో చేరుతున్నారంటూ వార్తలు వచ్చినప్పటికీ లోకేష్ తో సుదీర్ఘభేటీద్వారా వాటిని ఖండించినట్లైంది.

English summary

It is known that Telugu Desam Party leader and former minister Ganta Srinivasa Rao has been silent since the formation of the YS Jagan government.