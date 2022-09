నాన్చుడు బేరాలు చెయ్యొద్దు మహా ప్రభో.. మీకు దండం పెడతాం!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించి ఈసారి ఎలాగైనా అధికారం చేజ‌క్కించుకోవాల‌నే కృత‌నిశ్చ‌యంతో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబుకు పార్టీ నాయ‌కులు ఊహించ‌ని షాక్ ఇస్తున్నారు. ప్ర‌త్య‌ర్థితో గొడ‌వ ప‌డ‌టం మానేసి త‌మ‌లో తామే క‌ల‌హించుకుంటున్నారు. పార్టీ ప‌రువును బ‌జారున ప‌డేస్తున్నారు. అంద‌రూ ప‌నిచేయాల‌ని, తానొక్క‌డినే క‌ష్ట‌ప‌డంవ‌ల్ల ఉప‌యోగం ఉండ‌ద‌ని బాబు చెబుతున్న‌ప్ప‌టికీ వాటిని అంద‌రూ పెడ‌చెవిన పెడుతున్నారు.

English summary

The party leaders are giving an unexpected shock to Telugu Desam Party leader Chandrababu who is determined to defeat the YSR Congress party and seize power this time anyway.