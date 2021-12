తిరుపతిలో జరిగేది టీడీపీ రాజకీయ సభ... అల్లర్లకు ప్లాన్; మంత్రి బొత్సా కొత్త అనుమానం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మూడు రాజధానులపై జగన్ సర్కారు కట్టుబడి ఉందని, మూడు ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి తమ విధానమని ఏపీ పురపాలక శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసి తీరుతామని ఆయన వెల్లడించారు. గురువారం తాడేపల్లిలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ బొత్స సత్యనారాయణ తెలుగుదేశం పార్టీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇదే సమయంలో శుక్రవారం తిరుపతిలో జరుగనున్న అమరావతి రైతులు బహిరంగసభపై బొత్స సత్యనారాయణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Botsa Satyanarayana alleged that the Amaravati farmers meeting to be held in Tirupati on Friday was not a farmers public meeting, it is a Telugu Desam party political meeting. Botsa Satyanarayana has expressed new suspicions that the TDP conspiracies.