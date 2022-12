నిజామాబాద్ లో టీడీపీ బహిరంగసభ ఖరారు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ అసెంబ్లీకి జరగబోయే ఎన్నికల్లో తన సత్తాను చాటాలనే దృఢనిశ్చయంతో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఖమ్మంలో బహిరంగసభ నిర్వహించి విజయవంతం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సభలో పార్టీ అధ్యక్షుడు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ త్వరలోనే నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో బహిరంగసభలను నిర్వహించబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పార్టీని వీడి వెళ్లినవారంతా తిరిగి రావాలని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

It is known that the Telugu Desam Party, which is determined to show its power in the upcoming Telangana Assembly elections, held an open meeting in Khammam and succeeded.