మళ్లీ బహిష్కరణ బాటలో చంద్రబాబు -అసెంబ్లీ బడ్జెట్ భేటీకి టీడీపీ దూరం -జగన్ సర్కారు కూలుతుందనే..

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తొలి దశల్లో అధికార వైసీపీకి, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నట్లుగా పోరాడిన ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేత చంద్రబాబు.. పంచాయితీ, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ఘోరపరాభవాన్ని చవిచూడటంతో పరిషత్ ఎన్నికలను బహిష్కరించారు. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై వివాదాల నేపథ్యంలో వాటిని అక్రమంగా పేర్కొంటూ టీడీపీ దూరంగా ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు మరోసారి చంద్రబాబు బహిష్కరణ బాటపట్టారు..

English summary

as jagan govt announces assembly session dates to to approve AP Budget for 2021-22, the opposition TDP has decided to boycott the upcoming budget session. ap tdp chief and TDLP deputy leader Atchannaidu said that Jagan govt is holding name sake budget session for a day out of fear that his government will collapse if Assembly session is not conducted within a gap of six months as per Constitution.