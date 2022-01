మైనింగ్ మాఫియాపై టీడీపీ సమరశంఖం: జగన్ సర్కార్ టార్గెట్; మైనింగ్ ప్రాంతాల్లో టీడీపీ బృందాల పరిశీలన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీలో మైనింగ్ మాఫియాపై టీడీపీ సమరశంఖం పూరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అక్రమ మైనింగ్ యథేచ్ఛగా జరుగుతుందని, అధికార వైసీపీ కనుసన్నల్లోనే అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతోందని తెలుగుదేశం పార్టీ గత కొంత కాలంగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఏపీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుసన్నల్లోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతోందని, గ్రావెల్ తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని వాస్తవాలను ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ రంగంలోకి దిగింది.

English summary

TDP teams had visited areas where mining was happening. tdp leaders went to those areas and targeted the government on illegal mining, alleging that illegal gravel and sand mining taking place with the support of YSRCP leaders.