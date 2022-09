Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

గురువు లేని విద్య రాణించ‌దు. అలాగే గురువు లేని జీవితం కూడా వ్య‌ర్థ‌మ‌వుతుంది. ఒక గ‌డ్డిప‌ర‌క‌ను, ఎండు మొక్క‌ను, క‌ట్టె పుల్ల‌నైనా గురువుగా భావించి ఆదేశాలు పాటిస్తే ఆ జీవితం ప‌రిపూర్ణ‌మ‌వుతుంది. త‌ల్లిదండ్రుల త‌ర్వాత భ‌గ‌వంతుడికి కూడా ఇవ్వ‌ని స్థానాన్ని మ‌న పురాణాలు గురువుకు ఇచ్చాయి. గురువు లేనిదే విద్య ఉండ‌దు.. విద్య లేనిదే జ్ఞానం రాదు.. జ్ఞానం నేర్వ‌క‌పోతే లోకంలో మ‌నుగ‌డే ఉండ‌దు. అందుకే విజ్ఞానం క‌న్నా జ్ఞానానికే ప్ర‌థ‌మ ప్రాధాన్య‌త ద‌క్కింది.

English summary

Education without a teacher cannot succeed.Similarly, life without a teacher is also wasted.Our Puranas have given Guru a place after parents which is not even given to God.