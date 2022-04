"ఆచార్య" విడుదల వేళ - దుర్గగుడిలో అపచారం : రాం చరణ్ రాకతో - ఏం జరిగింది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ వారి ఆలయంలో అపచారం జరిగింది. సినీనటుడు రామ్‌చరణ్‌ అమ్మవారి దర్శనం కోసం ఆలయానికి వచ్చారు. "ఆచార్య" దర్శకుడు కొరటాల శివతో పాటుగా ఆయన దేవాలయానికి చేరుకున్నారు. చరణ్ రాక తెలుసుకున్న అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలి వచ్చారు. తమ అభిమాన హీరోను చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యతో అంతరాలయంలోకి దూసుకెళ్లారు. అమ్మవారి ఆలయంలో జై భవానీ నినాదాలకు బదులుగా..జై చరణ్‌.. జైజై చరణ్‌ అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు.

Ramcharan fans were over excited and had shouted slogans in the Durga temple standing on the hundi when Acharya team had come for darshan.