అమరావతిపై KTR పొలిటికల్ గేమ్!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న పాదయాత్రకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. మరోవైపు ప్రభుత్వం మూడు రాజధానులకు మద్దతు పలుకుతుండటంతో రాష్ట్ర రాజకీయం వేడెక్కింది. ఇటువంటి తరుణంలో తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు(KTR) అమరావతిపై స్పందించారు.

English summary

ktr said that they will not give even a bucket of soil and a bucket of water to Amaravati, and such people are talking about Hinduism and the country.