తమాషాగా ఉందా.. చివరి నిముషంలోనైనా మార్చేస్తా?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రానున్న ఎన్నికల కోసం బాగా కష్టపడితే విజయం సాధించడానికి, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయని, ప్రజల స్పందన కూడా ఊహించని రీతిలో ఉందని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు పార్టీ నాయకులకు చెబుతున్నారు. నియోజకవర్గాల సమీక్షలు జరుగుతున్న సమయంతోపాటు బాదుడే బాదుడు, ఇదేం ఖర్మ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న సమయంలో కూడా తమ్ముళ్లకు అంతర్గతంగా ఆయన అదే చెబుతున్నారు.

English summary

Telugu Desam Party chief Chandrababu Naidu is telling the party leaders that if they work hard for the upcoming elections, there are good chances of winning and forming the government, and the response of the people is also unexpected.