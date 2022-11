ఆ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ 'మిస్ ఫైర్?'

Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

అక్షరాలు దొరక్కపోతే భావ దారిద్ర్యం అంటారు. అభ్యర్థులు దొరక్కపోతే ఏ దారిద్ర్యం అంటారో రాజకీయవేత్తలకే తెలియాలి. గుడివాడ నియోజకవర్గం ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. దీనికి కారణం మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని. తన వ్యాఖ్యలతో ఆయన రాజకీయ రచ్చ చేస్తుంటారు. మంత్రిగా ఉన్న సమయంలోను, లేనప్పుడు కూడా అసభ్య పదజాలాన్ని ఉపయోగించడంతోపాటు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ పై విరుచుకుపడుతుంటారు. దీంతో ఈసారి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి గుడివాడ నియోజకవర్గం ఫస్ట్ టార్గెట్ గా నిలిచింది.

If the letters are not found, it is called Bhava Pāridryam.Politicians should know what poverty is if candidates are not found.