Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

భ‌గ‌వంతుడిపై అన‌న్య ప్రేమ‌ను పెంపొందించుకొని వైకుంఠానికి చేరుకొని మ‌హావిష్ణువు పాదాల‌చెంత విశ్రాంతి తీసుకోవ‌డానికి సాధుపురుషులు, స‌త్పురుషులు ప్ర‌య‌త్నం చేస్తుంటారు. దీనికోసం త‌మ జీవితం మొత్తాన్ని త్యాగం చేస్తారు. జీవిత‌కాలం కృషిచేసినా ల‌భిస్తుంద‌న్న న‌మ్మ‌కం లేదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం రెండువైపులా ప‌దునున్న క‌త్తివాద‌ర‌వ‌లే ఉంటుంది. ఈవైపుగా ప‌య‌నించాల‌నుకునేవారికి భౌతిక జీవితం దుర్భ‌రంగా అనిపిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మాయా మోహాల‌ను ఛేదించుకోవాల‌ని సామాన్య ప్ర‌జ‌ల‌కు బోధించేవారే ఆ మాయా మోహాల‌కు బ‌ద్ధుల‌వుతున్నారు. వ్యామోహాల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు.

English summary

According to Mr. Swamiji, there is no wrong in entering politics like Yogi Adityanath took the post of Chief Minister in Uttar Pradesh.