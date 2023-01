ఒక్కసీటు కూడా రాని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబును కలిస్తే వైసీపీనేతల గగ్గోలు దేనికి?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, పవన్ కళ్యాణ్ కలవడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. అధికార వై ఎస్ ఆర్ సి పి పవన్ కళ్యాణ్ ని, చంద్రబాబు ని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. ఇక ఈ క్రమంలో తాజాగా బిజెపి నాయకులు టీజీ వెంకటేష్ చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ భేటీపై , టిడిపి జనసేన పొత్తుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

BJP leader TG Venkatesh asked if Pawan Kalyan meets Chandrababu what is the problem to ysrcp leaders. He claimed that it was YCP that made Pawan Kalyan go towards Chandrababu.