జగన్ కోర్టు విచారణకు హాజరుపై- బెయిల్ కండీషన్ల ప్రకారం.. : సీబీఐ కోర్టులో ఏం జరిగింది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన కేసుల్లో విచారణకు హాజరు కాకపోవటం పైన సీబీఐ కోర్టు ప్రశ్నించింది. అసలు విచారణకు రారా అంటూ నిలదీసింది. విచారణ జరుగుతున్న ప్రతీసారీ గైర్హాజరీ పిటీషన్ దాఖలు చేయటం పైన ప్రశ్నలు సంధించింది. హెటిరో, అరబిందోలకు భూకేటాయింపులకు సంబంధించిన కేసుల్లో విచారణ సమయంలో ఈ అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఈ కేసుల్లో జగన్ హాజరుకు సంబంధించి హాజరు మినహా యింపు ఇవ్వాలని న్యాయవాది కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేసారు.

English summary

The CBI court questioned Chief Minister Jagan's failure to appear for trial in his cases, commenting on whether he should attend every hearing as per the bail conditions.