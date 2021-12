వివేకా హత్య కుట్రలో ఆయనే ప్రధాన భాగస్వామి- తేల్చిన సీబీఐ : ఆధారాలను ఇలా ధ్వంసం చేసారు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది. తాజాగా సీబీఐ కీలక అంశాలను కోర్టు ముందు ఉంచింది. అందులో కొద్ది రోజుల క్రితం సీబీఐ అరెస్ట్ చేసిన దేవిరెడ్డి శివశంకర్‌రెడ్డి ప్రధాన భాగస్వామి అని తేల్చింది. వివేకా హత్య సమయంలో ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేశారని నిర్ధారించింది. వివేకా రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నా..గుండెపోటుతో మరణించారంటూ ప్రచారం తొలుత ప్రారంభించింది శివశంకర్ రెడ్డిగా సీబీఐ స్పష్టం చేసింది.

English summary

Explaining the involvement of Shiva Shankarreddy in the Viveka murder conspiracy, the CBI ... found that the evidence was destroyed at the scene