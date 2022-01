ఆ జిల్లాకు ఏఎన్నార్ పేరు పెట్టాలి... ఏపీ సర్కార్ కు ఏఎన్నార్ అభిమానుల సంఘం విజ్ఞప్తి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు విషయంలో రగడ కొనసాగుతోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు నిర్ణయం తీసుకోవడంతో 13 జిల్లాలు కాస్త ఇప్పుడు 26 జిల్లాలుగా సరికొత్త రూపాన్ని సంతరించుకోనున్నాయి. మరోవైపు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల వివాదాలు నెలకొన్నాయి. జిల్లా కేంద్రాల ఏర్పాటుపై కొన్నిచోట్ల అభ్యంతరాలు వినిపిస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల జిల్లాల పేర్ల విషయంలో కొత్త డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

Akkineni fans association leaders are appealing to the AP government to name ANR district to Machilipatnam, which is being formed as part of the redistricting, after the late actor Akkineni Nageswara Rao.