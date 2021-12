ప్రభుత్వ పథకాలకు సీఎం జగన్ పేరు- హైకోర్టు ఏం చెప్పింది : కేంద్రం లేఖ వివరాలు ఇవ్వండి...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో సంక్షేమ పధకాలకు ముఖ్యమంత్రి పేరు పెట్టటం పైన హైకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. సీఎం జగన్..రాజకీయ నేతల పెట్టి వ్యక్తిగత ప్రచారం, ప్రయోజనం పొందడం చట్టవిరుద్ధమైన చర్యగా ప్రకటించాలని కోరుతూ ఈ పిటీషన్ దాఖలు చేసారు. ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఖర్చు చేస్తూ వ్యక్తిగత పేర్లు ఎలా పెడతారంటూ పిటీషన్ లో పేర్కొన్నారు. దీని పైన విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు పథకాల పేర్ల వ్యవహారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విధానం, పెట్టిన పేర్లను పరిశీలించి ఆ వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచాలని పిటిషనర్‌కు ధర్మాసనం సూచించింది.

English summary

The PIL was filed in the High Court on the naming of the Chief Minister for welfare schemes in the AP, seeking to declare it an illegal decision.