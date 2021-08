టీడీపీకి కలిసొచ్చిన పులిచింతల- నాడు వైఎస్, నేడు జగన్ టార్గెట్-పాత రాజకీయానికి పదును

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో కృష్ణానదీ వరద ప్రవాహానికి పులిచింతల ప్రాజెక్టు గేటు ఊడిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. ఆధునిక కాలంలో ఓ ప్రాజెక్టు గేటు ఊడిపోవడాన్ని కనివినీ ఎరుగని ఘటనగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తుండగా.. సాధారణ ప్రజలు సైతం దీనిపై విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. వీరి సంగతి ఎలా ఉన్నా విపక్షంలో ఉన్న టీడీపీ మాత్రం తమ పాత రాజకీయానికి పదును పెడుతోంది. గతంలో మాజీ సీఎం వైఎస్సార్ హయాంలో జలయజ్ఞం పథకంలో భాగంగా నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్టు నాణ్యతపై అప్పట్లోనే సందేహాలు వ్యక్తం చేసిన టీడీపీ.. ఇప్పుడు గేటు ఊడిపోయిన ఘటనను రాజకీయంగా పూర్తిగా వినియోగించుకునేందుకు పావులు కదుపుతోంది.

pulichintala project in andhrapradesh always give political mileage to opposition tdp as it had raised questions about construction quality in late ysr regime and now in ys jagan's regime.