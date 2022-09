గుడివాడలో కొడాలి నాని విజయం కోసం పనిచేస్తోంది వారే..

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ పై మంత్రి కొడాలి నాని తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడుతుంటారు. గతంలోకన్నా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన పదునైన విమర్శలు చేశారు. ఎలాగైనా రాబోయే ఎన్నికల్లో నానిని ఓడించాలనే పట్టుదలను టీడీపీ శ్రేణులు వ్యక్తపరుస్తున్నాయి. గుడివాడ నుంచి వైసీపీ తరఫున వ‌రుస‌గా 2014, 2019 ఎన్నిక‌ల్లో రెండుసార్లు విజ‌యం సాధించిన కొడాలి నాని తెలుగుదేశం పార్టీకి కొర‌క‌రాని కొయ్య‌గా మారారు. పార్టీ వ్యవస్థాపకులైన ఎన్టీఆర్ సొంత నియోజకవర్గంలో గత రెండు ఎన్నికల నుంచి వరుసగా ఓటమిపాలు కావడానికి ఆ పార్టీ నేతలే కారణమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

It is said that exactly two days before the election, all these leaders are surrendering to me and they are doing it to the candidate who entered the ring at the last minute.