ఐదోతరగతి విద్యార్ధిపై థర్డ్ డిగ్రీ; చితకబాదిన స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్; నరసరావుపేటలో దారుణం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లా నరసరావుపేటలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నరసరావుపేట లోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్, టీచర్ కలిసి చితకబాదారు. విద్యార్థి ఏదో తప్పు చేశాడని విచక్షణారహితంగా ఒళ్లంతా వాతలు తేలేలా కొట్టారు. దీంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు స్కూల్ యాజమాన్యం పై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

A school principal and a teacher beaten a fifth grade student at a private school in Narasaraopet. The parents of the students lodged a complaint with the police station against the school.