Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సింగర్ మంగ్లీ ని ఎస్విబిసి సలహాదారుగా ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించడం ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది. నిన్నగాక మొన్న సింగర్ గా పరిచయమైన మంగ్లీ కి ఎస్విబిసి సలహాదారుగా అంత పెద్ద అవకాశం ఎందుకిచ్చారు అన్న చర్చ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ జోరుగా సాగుతుంది. మంగ్లీ కి ఇంత పెద్ద అరుదైన గౌరవాన్ని జగన్ ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎస్విబిసి వంటి అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన భక్తి ఛానల్ కు ఆమెను సలహాదారుగా నియమించడం ఎంతవరకు సమంజసం అన్నది? దీని వెనుక మతలబు ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

There is an interesting debate in the Telugu states that Mangli was given the post of adviser to SVBC because Mangli worked for YSRCP during the last election campaign and Jagan given this post to her.