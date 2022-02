మూడు రాజధానుల స్థానంలో కొత్త వ్యూహం- అమరావతే ఇక : ఆ రెండు ఇలా -న్యాయ చిక్కులతో..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో మూడు రాజధానుల విషయంలో జగన్ ప్రభుత్వం కొత్త వ్యూహం అమలు చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. తాము నిర్ణయించిన విధంగా మూడు రాజధానుల విషయంలో ముందుకే వెళ్లాలని డిసైడ్ అయింది. కొద్ది నెలల క్రితం జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశంలో మూడు రాజధానుల బిల్లుతో పాటుగా సీఆర్డీఏ రద్దు బిల్లును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉప సంహరించుకుంది. అదే విషయాన్ని రాజధానుల వ్యవహారం పైన హైకోర్టులో కొనసాగుతున్న కేసుల విచారణ సమయంలోనూ స్పష్టం చేసింది. కానీ, బిల్లుల ఉప సంహరణ సమయంలోనే సీఎం జగన్ మరింత సమగ్రంగా మూడు రాజధానుల బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకొస్తామనంటూ ప్రకటించారు. ఈ బిల్లుల ఉప సంహరణతో హైకోర్టులో కేసు తుది తీర్పు రావాల్సి ఉంది.

English summary

AP CM Jagan had come out with a new stragtegy on three capitals saying that Amaravati will continue to be the capital and other two Vizag, Kurnool will be APs sub capitals.