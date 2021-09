TTD: శ్రీవారి పూలతో చిత్రపటాలు, మనం తయారు చెయ్యడం పూర్వజన్మ సుకృతం, సధా భార్గవి !

Andhra Pradesh

oi-Mallikarjuna

తిరుమల/ తిరుపతి: టీటీడీ ఆలయాల్లో ఉపయోగించిన పుష్పాలతో దేవతామూర్తుల చిత్ర పటాలు తయారుచేసే అవకాశం రావడం మహిళలకు పూర్వజన్మ సుకృతమని టీటీడీ జెఈవో శ్రీమతి సదా భార్గవి అన్నారు. టీటీడీ ఆలయాల్లో ఉపయోగించిన పుష్పాలతో దేవతామూర్తుల చిత్రపటాలు, పేపర్ వెయిట్ లు, కీ చైన్లు తదితరాలు తయారు చేయడం కోసం టీటీడీ డాక్టర్ వైయస్ఆర్ horticulture విశ్వవిద్యాలయంతో గత నెల 13వ తేదీ ఎంఓయు కుదుర్చుకున్న విషయం తెలిసిందే.

English summary

Tirupati: TTD Joint Executive Officer Sri Sada Bhargavi said that the women trainees are blessed to learn the making of products from used flowers in TTD-sub-temples.