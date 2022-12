TDP 'పెద్దాయన'... YCP 'పెద్దాయన'... హోరాహోరీ!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపే ప్రధాన లక్ష్యంగా అధికార వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. ఏ పార్టీ బలం ఎక్కడ? ఏ పార్టీ బలహీనత ఎక్కడ? బలాన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేయాలి? బలహీనతను అధిగమించాలంటే ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి? తదితర అంశాలతో ఈ రెండు పార్టీలు వ్యూహాలు రూపొందించుకొని ఒకరిపై మరొకరు పైచేయి సాధించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

They feel that if they control the YCP in Rayalaseema, they will easily come to power