75 మందితో టీటీడీ జంబో పాలక మండలి- వారందరికీ అవకాశం : భూమన-చెవిరెడ్డి సేఫ్..!!

ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యుల నియామకం కసరత్తు తుది దశకు చేరింది. కేంద్రంలోని పెద్దల మొదలు పలు పార్టీలు..అనేక రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రలు మొదలు అనేక మంది ప్రముఖులు తమ వారిని ఈ బోర్డులో అవకాశం కల్పించాలంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు సిఫార్సు చేసారు. వారిలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మొదలు..తమిళనాడు సీఎం వరకు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక, రెండో సారి వరుసగా వైవీ సుబ్బారెడ్డిని ఛైర్మన్ గా నియమించిన తరువాత బోర్డును సైతం వెంటనే ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

CM Jagan finlaised the board members for TTD with 75 members according to reports. CM decided to give placement for Telangana and nieghbouring states in the board.