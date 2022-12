Tirumala : శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు..!!

Andhra Pradesh

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది. కొత్త సంవత్సరం..ముక్కోటి రద్దీ కారణంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. అందులో భాగంగా 27న బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. దీంతో రేపు 26న సిఫార్సు లేఖలు అనుమతించమని స్పష్టం చేసింది. 27న ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్నాహ్నం 12 గంటల వరకు ఆలయం శుద్ది చేయనున్నారు. శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో అష్టదళపాదపద్మారాధన సేవను రద్దు చేసారు.

TTD Announces that will not accept VIP letters on 26th of this month, making arrangements for new Year day and Mukkoti at Tirumala.