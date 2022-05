వివేకా హత్యకేసు: సీబీఐ అధికారులను చంపేస్తాం; ముసుగువ్యక్తి వార్నింగ్; పోలీసులకు ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సిబిఐ అధికారులు బెదిరింపులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. హత్య కేసు దర్యాప్తులో ముందుకు సాగకుండా వస్తున్న బెదిరింపులు సిబిఐ అధికారులకు తలనొప్పిగా తయారయ్యాయి. తాజాగా శివ శంకర్ రెడ్డి తో మీకు ప్రమాదం, బయటకు రాగానే సిబిఐ బృందాన్ని చంపేస్తాడు అంటూ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి సిబిఐ అధికారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

A masked man warned against the moves of CBI officials investigating Viveka's murder case. intercepted the driver of a CBI vehicle, the masked man threatened that Shivashankar Reddy will kill CBI officials if he got out of the jail.