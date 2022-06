Andhra Pradesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డికి ఇద్ద‌రు నేత‌లు భ‌విష్య‌త్తులో తీవ్ర‌మైన త‌ల‌నొప్పులు తెచ్చేవారుగా త‌యారుకానున్నార‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవ‌ల ఏపీ నుంచి రాజ్య‌స‌భ‌కు న‌లుగురు స‌భ్యుల‌ను ఎంపిక చేశారు. వారిలో విజ‌య‌సాయిరెడ్డి, జ‌గ‌న్ కేసులు వాదించే లాయ‌ర్ నిరంజ‌న్‌రెడ్డితోపాటు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వ‌చ్చిన బీద మ‌స్తాన్‌రావు, తెలంగాణ‌కు చెందిన బీసీ సంఘాల నేత ఆర్‌.కృష్ణ‌య్య ఉన్నారు.

Those two leaders who are going to be a headache for Jagan in the future ??