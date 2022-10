నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి.. అమ్మాయిలు కనపడితే బైక్ సైలెన్సర్ తీసేవాణ్ని: చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

క‌థానాయ‌కుడు నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ వ్యాఖ్యాత‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న అన్ స్టాప‌బుల్‌-2 కార్య‌క్ర‌మం రెండో సీజ‌న్ ప్రారంభ‌మైంది. మొదటి సీజన్ లో మ‌హేష్‌బాబు, మోహ‌న్‌బాబు, పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్‌, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌, నాని, రానా ద‌గ్గుబాటి త‌దిత‌రులను బాలయ్య ఇంటర్వ్యూ చేశారు. తాజాగా సీజ‌న్‌-2లో మొదటి కార్యక్రమం ఈనెల 14వ తేదీ శుక్ర‌వారం ప్ర‌సారం కాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను 'ఆహా' విడుదల చేసింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కు సంబంధించినవారిని గెస్ట్ లుగా పిలిచి ఇంట‌ర్వ్యూ చేసిన బాల‌కృష్ణ తొలిసారిగా త‌న‌కు బావ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్ర‌బాబునాయుణ్ని గెస్ట్ గా ఆహ్వానించారు. కార్య‌క్ర‌మం మ‌ధ్య‌లో బాల‌కృష్ణ అల్లుడు, చంద్ర‌బాబు కుమారుడు లోకేష్ కూడా హాజరై సందడి చేశారు. బాల‌కృష్ణ అడిగిన ప‌లు ప్ర‌శ్న‌ల‌కు చంద్ర‌బాబు స‌మాధానాలివ్వడంతోపాటు వ్య‌క్తిగ‌త‌మైన విష‌యాలు, వృత్తిప‌ర‌మైన విష‌యాల‌ను కూడా పంచుకున్నారు.

English summary

Balakrishna, who invited people related to the film industry as guests and interviewed him for the first time, invited Telugu Desam Party leader Nara Chandrababu Nai, who is his brother-in-law, as a guest.