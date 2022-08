సీజేఐ ఎన్వీ రమణ కొత్త చిరునామా ఇదే - కుట్రలపై ఆవేదన : నేడే వారసుడి బాధ్యతలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సుప్రీం ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎన్వీ రమణ పదవీ కాలం ముగిసింది. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయబోతున్నారు. న్యాయవాదిగా.. న్యాయమూర్తిగా సుదీర్ఘ కాలం పని చేసిన జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ పదవీ విరమణ తరువాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు తిరిగి వచ్చేస్తారా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తి కరంగా మారింది. ఇక, నూతన సీజేఐ గా జస్టిస్ ఉదయ్ ఉమే లలిత్ ఈ రోజు బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. రాష్ట్రపతి నూతన సీజేఐతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. జస్టిస్ లలిత్ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా 74 రోజుల పాటు పదవిలో ఉండనున్నారు.

English summary

All set to Chief Justice of India-designate Uday Umesh Lalit to day at Rashtrpathi Bhavan. designate listed the three areas for his innings as the next CJI.