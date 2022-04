చంద్రబాబు బోండా ఉమకు చీర కట్టి పంపించారు; చెప్పుదెబ్బలు తప్పవన్న వాసిరెడ్డి పద్మ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి నేత బొండా ఉమా ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు నోటీసులు ఇచ్చిన వ్యవహారం, ఆపై ఆమె స్పందించిన తీరుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒరేయ్ అంటే ఒసేయ్ అనలేమా అని ప్రశ్నించిన ఆయన వాసిరెడ్డి పద్మ బజారు మనిషిలా మాట్లాడుతున్నారని తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. గ్యాంగ్ రేప్ జరిగిన బాధితులను పరామర్శించడానికి మూడు రోజుల తర్వాత మేకప్ చేసుకొని వచ్చారంటూ విమర్శించారు. ఇక తాజా బోండా ఉమ వ్యాఖ్యలకు వాసిరెడ్డి పద్మ అగ్గిమీద గుగ్గిలం అయ్యారు.

English summary

AP Women Commission chairperson Vasireddy Padma commented that Chandrababu sent Bonda uma with a saree and that is why such remarks are being made against women. Vasireddy Padma warned that Bonda Uma should be slapped.