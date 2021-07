ఇలా ఎంతకాలం నెట్టుకొస్తావ్ పార్టీని చంద్రం ; టీడీపీ పరువు తీసేస్తూ సాయిరెడ్డి మైండ్ గేమ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని కోల్పోయి, చావు తప్పి కన్ను లొట్ట పోయినట్లు బయటపడిన టిడిపి రాజకీయంగా గత సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత నుండి ఇప్పటి వరకు రాజకీయంగా పుంజుకోలేకపోతోంది. ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి జగన్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, అమల్లోకి తీసుకొస్తున్న పలు సంక్షేమ పథకాలు ప్రజాక్షేత్రంలో టిడిపికి మనుగడ లేకుండా చేస్తున్నాయి. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనే కాకుండా, రాష్ట్రంలో వరుసగా ఏ ఎన్నికలు జరిగినా టీడీపీ ఘోర పరాజయం పాలవుతోంది. దీంతో టిడిపి పనైపోయిందని వైసిపి నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారానికి తెర తీశారు.

" title="చంద్రబాబును నమ్మిన వాళ్లెవరూ బాగుపడ్డ చరిత్ర లేదు... తస్మాత్ జాగ్రత్త.. విజయసాయి రెడ్డి హితవు" />చంద్రబాబును నమ్మిన వాళ్లెవరూ బాగుపడ్డ చరిత్ర లేదు... తస్మాత్ జాగ్రత్త.. విజయసాయి రెడ్డి హితవు

English summary

Chandrababu and TDP leaders are been targeted by ysrcp MP Vijayasai reddy again in the wake of the recent Eluru Municipal Corporation election results. ysrcp MP posts on social media, Playing a mind game with TDP leaders.TDP leaders, who had earlier given a verbal counter to Saireddy's remarks, are now silent.