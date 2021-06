చంద్రబాబు పెద్ద తోపు ఏం కాదు.. పవర్ బ్రోకర్ ఇమేజ్ తనది : ఓపెన్ సీక్రెట్ చెప్పిన విజయసాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

వైయస్సార్సిపి రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై నిత్యం విమర్శల వర్షం కురిపిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా మరోమారు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన విజయ సాయి రెడ్డి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైంది అంటూ నిరాశా నిస్పృహల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అంటూ సెటైర్లు వేశారు.

English summary

YSRCP MP Vijayasaireddy has been criticised TDP chief Chandrababu Naidu.He said Chandrababu Naidu was languishing in despair as the situation in the state had worsened. Chandrababu has a power broker image and alleged it is an open secret.