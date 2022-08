జగన్ దగ్గరో.. కేసీఆర్ దగ్గరో ఆ ఎంపీని ఇలా చేయమనండి.. ఎలా ఉంటుందో??

Andhra Pradesh

సామాజికంగా ఎవ‌రు ఏ స్థానంలో ఉన్నా రాజ‌కీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి ప్ర‌జ‌ల‌కు సేవ చేయాల‌నుకున్న‌ప్పుడు వారికి ఉన్న ఏకైక మార్గం ఏదో ఒక పార్టీని ఆశ్ర‌యించ‌డం. ఆ పార్టీ ద్వారా తాము అనుకున్న పనులుచేసి ప్ర‌జ‌ల్లో మంచిపేరు సంపాదించ‌డంతోపాటు పార్టీకి కూడా మంచిపేరు తెచ్చిన‌వార‌వుతుంటారు. ఎంత ఉన్న‌త స్థానానికి చేరుకున్నా అది వ్య‌క్తిగ‌తంగాక‌న్నా పార్టీప‌రంగా ల‌భించిందే అవుతుంది. పార్టీ లేన‌ప్పుడు ప‌ద‌వి ల‌భించ‌దు.. కీర్తి రాదు. కానీ ప్ర‌స్తుతం వివిధ పార్టీల్లో ఉన్న రాజ‌కీయ నేత‌లు ఈ విష‌యాన్ని మ‌రిచిపోతున్నారు. త‌మ‌వ‌ల్లే పార్టీ ఉంద‌ని, త‌మ‌వ‌ల్లే పార్టీ బ‌తుకుతోంద‌ని భావిస్తుంటారు.

No matter how high a position is reached, it will be achieved as a party rather than as an individual.