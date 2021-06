తొలిరాత్రి-ఎన్నో ఆశలతో శోభనం గదిలోకి-ఊహించని నిజం తెలిసి షాక్ తిన్న వధువు

Andhra Pradesh

ఫారిన్ సంబంధం అనగానే ఆ తల్లిదండ్రులు సంబరపడిపోయారు. బిడ్డ జీవితం బాగుంటుందని భావించారు. ఉన్నంతలో భారీగానే కట్న,కానుకలు సమర్పించి పెళ్లి చేశారు. కానీ పెళ్లి జరిగిన కొద్ది గంటలకే అసలు ట్విస్ట్ బయటపడింది. శోభనం గదిలో అడుగుపెట్టిన ఆ నవ వధువుకు తన భర్త ఒక 'గే' అని తెలిసింది. ఆ విషయాన్ని అతనే స్వయంగా ఆమెతో చెప్పాడు. దీంతో షాక్ తిన్న ఆ యువతి మరుసటి రోజు తల్లిదండ్రులతో విషయం చెప్పి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అతను గే అన్న విషయం దాచి తనను మోసం చేసినందుకు అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.

A cheating complaint was lodged with Mukundwadi police on Tenali,by a 20 years old woman against her husband and in-laws.In her complaint,the woman has alleged she was not informed about her husband's sexual orientation at the time of their marriage.