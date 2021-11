గంజాయి సాగు చేస్తే తప్పేంటి? ఏపీ గంజాయి సాగు ధ్వంసం చేస్తున్న అధికారులపై గిరిజనుల తిరుగుబాటు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గంజాయి సాగును, అక్రమ రవాణాను అరికట్టడం కోసం ఏపీ పోలీసులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. విశాఖ ఏజెన్సీ కేంద్రంగా సాగవుతున్న గంజాయి పంటను ధ్వంసం చేస్తున్నారు. గంజాయి పంట ధ్వంసం చేస్తున్న అధికారులకు గిరిజనులు షాక్ ఇస్తున్నారు. గంజాయి సాగు చేస్తే తప్పేంటి అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Excise officials, who are destroying ganja plantations in the Visakhapatnam agency G. Madugula zone, have been blamed for cultivating Ganja. The tribes revolted against the authorities who were destroying the AP cannabis cultivation.