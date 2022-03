విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం: కొనసాగిన బంద్; పవన్ కళ్యాణ్, బీజేపీపై మంత్రి అవంతి ఫైర్

Andhra Pradesh

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశంపై సోమవారం నాడు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కార్మిక సంఘాలు విశాఖ బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ఆందోళనలు మిన్నుముట్టాయి. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటు పరం చేయకూడదని, ప్రభుత్వరంగ సంస్థలను అమ్మ వద్దని అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మద్దెలపాలెం దగ్గర రాస్తారోకో నిర్వహించారు. రిలే దీక్షలతో పాటు పలుచోట్ల నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.

కేంద్రమంత్రి వ్యాఖ్యలకు భగ్గుమన్న విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు, బైక్ ర్యాలీలతో నిరసన

The bandh continued in protest of the Centre's stance on the privatization of the Visakhapatnam steel plant. Minister Avanti Srinivas visited the workers' initiation camp, said Pawan Kalyan, BJP leaders should put pressure on the Center for steel plant.