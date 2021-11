వివేకా హత్య కేసు..ఆ రోజు ఏం జరిగింది - పెద్దల పాత్ర : వైసీపీ ఎంపీ ప్రస్తావన - పార్టీలో కలకలం..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో ఇప్పుడు వివేకా హత్య కేసులో దస్తగిరి ఇచ్చిన వాంగ్మూలం రాజకీయ ప్రకంపనాలకు కారణమవుతోంది. మాజీ మంత్రి వివేకా హత్య కేసులో పెద్దల పాత్ర ఉందంటూ నిందితులు చెప్పారంటూ డ్రైవర్ కోర్టుకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఇప్పుడు వైసీపీలో కలకలం రేపుతోంది. కడప ఎంపీ వైఎస్‌ అవినాష్‌ రెడ్డి, ఆయన తండ్రి వైఎస్‌ భాస్కర్‌రెడ్డి మద్దతు తమకు ఉన్నదని సహ నిందితులు చెప్పినట్లుగా దస్తగిరి తన వాంగ్మూలం లో పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో భాగంగా జరిగిన ఈ హత్యలో రూ.40కోట్ల మేరకు సుపారీ చేతులు మారినట్లు, పథకం ప్రకారం అంతమొందించినట్లు బయట పడింది.

What exactly had happened on the day whenViveka was murdered. YCP MP Avinash reddy name was told in the confession statement by Dastagiri.