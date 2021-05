రియల్ కోవిడ్ వారియర్స్.. అయినవాళ్లే దగ్గరికి రాని వేళ... అంతా తామై మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సోకిందంటే చాలు అయినవాళ్లే దగ్గరికి రాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆఖరికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు కూడా కొన్ని కుటుంబాలు ముందుకు రావట్లేదు. దీంతో అందరూ ఉండి కూడా దిక్కు లేని అనాథ శవాలుగా మారుతున్న దయనీయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కరోనా విస్పోటనానికి మానవత్వం కూడా మంట కలిసిపోతున్న వేళ... కొన్ని స్వచ్చంద సంస్థలు మాత్రం తాము ఉన్నామంటూ భరోసా ఇస్తున్నాయి. ఏ సంబంధం లేకపోయినా కేవలం మానవతా దృక్పథంతో కరోనా పేషెంట్ల మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నాయి. తాజాగా అనంతపురం,చిత్తూరు జిల్లాల్లో కరోనాతో చనిపోయిన ఇద్దరి మృతదేహాలకు స్వచ్చంద సంస్థలే అన్నీ తామై అంత్యక్రియలు నిర్వహించాయి.

English summary

The Covid-19 pandemic has caused an unprecedented number of deaths in the last one year. Adding to the pain in somany cases family members are not taking responsiblity to do funerals.In a scenario like this,volunteer groups performing funerals of covid victims.