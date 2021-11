ఎన్నికల ప్రచారంలో వైసీపీ కోసం వాలంటీర్లు, ఉద్యోగులు .. ఆధారాలతో సహా ఎస్ఈసీకి టీడీపీ ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మున్సిపల్, నగర పంచాయతీ ఎన్నికలలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడుతున్నాయి. ఒకరిని మించి ఒకరు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో అయినా ఉనికి చాటుకోవాలని ప్రతిపక్షాలు తాపత్రయపడుతుంటే, ఈ ఎన్నికలను క్లీన్ స్వీప్ చేసి ప్రతిపక్షాల ఉనికిని ప్రశ్నార్ధకం చెయ్యాలని అధికార వైసీపీ భావిస్తుంది. ఇక గతంలో ఎన్నికలలాగానే ఈ ఎన్నికల్లో కూడా అధికార వైసిపి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతోందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు.

TDP leaders have complained to the SEC that volunteers and employees are working for the YSRCP during the election campaign and that the YSRCP is abusing its power. Appealed to take action.