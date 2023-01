ఏపీ వేరే రాష్ట్రం- నాకు అక్కడ ఓటు హక్కు కూడా లేదు: మెగాస్టార్ సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: మెగాస్టార్ చిరంజీవి అప్ కమింగ్ మూవీ.. వాల్తేర్ వీరయ్య. శృతిహాసన్ హీరోయిన్. రవితేజ ప్రత్యేక పాత్రను పోషించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాకు దర్శకుడు.. కేఎస్ రవీంద్ర. సుమారుు 140 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది మూవీ. సంక్రాంతి పండగను పురస్కరించుకుని ఈ నెల 13వ తేదీన విడుదల కానుందీ మూవీ. శనివారమే ఈ మూవీ ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయింది. విశాఖపట్నంలో ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ జరుపుకొంది.

ఆ హక్కు మాకెక్కడిది- ఒప్పుకున్న నాగబాబు

English summary

Mega Star Chiranjeevi given clarification on his political entry at Andhra Pradesh and said that the I dont have any relation with the Politics.