అవును..ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారు.?ఎందుకంత డిప్లమసీ.?జూ.ఎన్టీఆర్ స్పందనపై విమర్శలు.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : అమరావతి శాసనసభలో జరిగిన పరిణామాలపై మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గుండెలు పగిలేలా రోధించిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే అంశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కుదిపేసిన విషయం కూడా విదితమే. ఇక ఇదే ఘటనపై కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా చాలా మంది ప్రముఖులు స్పందించారు. కొందరు చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా, మరికొందరూ ప్రతికూలంగా స్పందించారు. చంద్రబాబు వావమరిది నందమూరి బాలకృష్ణ మరియు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు విలేఖరుల సమావేశం నిర్వహించి జరిగిన సంఘటన పట్ల ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రత్యర్థులను హెచ్చరించారు కూడా. ఇక్కడి వరకు కథ బాగానే ఉన్నప్పటికీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సెల్ఫీ వీడియోలో స్పందించిన అంశం పట్ల మాత్రం గందరగోళం నెలకొన్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Criticisms have been voiced over the manner in which Young Tiger reacted to the incident in which a junior NTR abused his aunt. The Tdp Cadre are dissatisfied that Junior NTR did not respond appropriately and did not say anything unless he showed intellectuality in the selfie video.