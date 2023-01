సార్.. నేను YCPలో చేరుతున్నానన్నారే? మళ్లీ 'రివర్స్'??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ప్రజారాజ్యం పార్టీ ద్వారా రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టారు. అడుగు పెట్టిన వెంటనే విజయాన్ని అందుకున్నారు. మారిన పరిణామాల నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతకు దగ్గరయ్యారు. పదవిని అనుభవించారు. గత ఎన్నికల సమయానికి 'సార్.. నేను వైసీపీలో చేరుతున్నానంటూ' చివరి నిముషంలో అధినేత నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ వెళ్లిపోయారు.

English summary

Is it necessary to continue in the party amid all these consequences?Avanti's followers say that they are thinking that.