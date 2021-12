సోము వీర్రాజు రాజకీయ వైరాగ్యం వెనుక మతలబు అదేనా? ఏపీలో హాట్ డిబేట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు తాజాగా చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 2024 ఎన్నికల తరువాత రాజకీయాలలో ఉండనని సోము వీర్రాజు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఏపీలో దుమారంగా మారాయి. సోము వీర్రాజు చేసిన వ్యాఖ్యల వెనుక, 2024 తర్వాత తాను రాజకీయాల్లో కొనసాగేది లేదని చేసిన ప్రకటన వెనుక ప్రజల సానుభూతి కోసం సోము వీర్రాజు ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్న చర్చ కొనసాగుతోంది.

2024 ఎన్నికల తర్వాత సోము వీర్రాజు ఆ పని చేస్తారట; జగన్ సర్కార్ కు పోలవరంపై సవాల్

English summary

Somu Veerraju remarks that he will not be in politics after the 2024 elections have now become a hot topic in AP. The debate continues that Somu Veerraju is trying for public sympathy , and also a talk that has no preference in the BJP. 2024