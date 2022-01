బాలయ్య కనిపించటం లేదు - వైసీపీ నేతలతో సహా : హిందూపూరంలో కొత్త సమీకరణం ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ప్రముఖ సినీ నటుడు - హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ కనిపించటం లేదు. ఇది వైసీపీ నేతలు చెబుతున్న అంశం కాదు. స్వయంగా బాలయ్య ఇలాకాలోనే ఆయన కనిపించటం లేదంటూ పార్టీలకు అతీతంగా ఫిర్యాదు నమోదైంది. ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 13 జిల్లాలను 26కు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు పైన కొన్ని ప్రాంతాల్లో హర్షం వ్యక్తం అవుతుండగా.. మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి.

Hindupur people are worried as their MLA Balakrishna was not seen in their constituency amid the new political equations.