జగన్ భక్తిలో మునిగిపోతున్న డీజీపీ; ఏపీలో ఆ డ్రగ్స్ డాన్ ఎవరు ? నారా లోకేష్ సంచలన ట్వీట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ వ్యవహారాన్ని టీడీపీ విడిచిపెట్టటం లేదు. ఏపీలో ఆ డ్రగ్స్ డాన్ ఎవరు ? ఆ బిగ్ బాస్ ఎవరు ? ఆ డ్రగ్స్ డెన్ ఎక్కడ ? దాని వెనుక ఉంది వైసీపీ కాదా? అంటూ జగన్ సర్కార్ ను వేలెత్తి చూపుతూనే ఉన్నారు. డ్రగ్స్ మాఫియా వెనుక అధికార పార్టీ నేతలు ఉన్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అధికార వైసీపీపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తున్నారు . ఏకంగా సీఎం జగన్ నే టార్గెట్ చేసి మరీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. జగన్ ఈ వ్యవహారంపై సమాధానం చెప్పాలని పదేపదే ప్రశ్నిస్తున్నారు.

English summary

TDP leader Nara Lokesh tweeted about the drugs mafia. lokesh questioned Who is Drugs Don in AP ? DGP Jagan was criticized for being devotional to Jagan.