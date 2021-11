జగన్ ను భయపెడుతున్న స్టాలిన్-పీకే చూపిన బాటలోనే-రోల్ మోడల్ ను ఇగ్నోర్ చేయడం వెనుక ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

రెండేళ్ల క్రితం ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్ జగన్ తన ప్రమాణస్వీకారానికి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ సీఎంతో పాటు తమిళనాడులో డీఎంకే అధినేతగా ఉన్న స్టాలిన్ ను కూడా ఆహ్వానించారు. అప్పటికే కేసీఆర్ తో ఉన్న సంబంధాల నేపథ్యంలో ఆయన్ను జగన్ ఆహ్వానించడం పెద్దగా ఆశ్చర్యం కలిగించకపోయినా డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ ను ఆహ్వానించడం పై చర్చ జరిగింది. స్టాలిన్ కూడా జగన్ లాగే యువనేత కావడం, తండ్రి వారసత్వంగా సీఎం అయ్యేందుకు బాటలు వేసుకుంటున్న పరిస్ధితి కావడం ఇందుకు కారణమని అంతా భావించారు. సీన్ కట్ చేస్తే స్టాలిన్ ఈ ఏడాది జరిగిన తమిళనాడు ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో గెలిచి సీఎం అయిపోయారు. కానీ ఇప్పటివరకూ జగన్ మాత్రం స్టాలిన్ గురించి ఎక్కడా మాట్లాడింది లేదు. దీని వెనుక ఆసక్తికర కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.

andhrapradesh chief minister ys jagan is seems to be ignored his tamil counterpart mk stalin completely after he become cm with certain reasons.