చీఫ్ జస్టిస్ కు దూరంగా చంద్రబాబు : తెలంగాణలో అన్ని పార్టీల లీడర్లు కలిసినా : ఆ చొరవ ఏమైంది...!!

Andhra Pradesh

జాతీయ..అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు ఎప్పుడు..తెలుగు గడ్డకు వచ్చినా వారిని ఆకర్షించటంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ముందుంటారు. అధికారంలో ఉన్నా..ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా తన స్థాయి పెంచుకొనే ప్రయత్నం చేస్తారు. రాష్ట్ర విభజన తరువాత ప్రధాని అభ్యర్ధిగా మోదీ ప్రొజెక్ట్ అవుతున్న సమయంలో వస్తున్న మద్దతు..అదే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ కోసం చంద్రబాబు వేగంగా పావులు కదిపి సక్సెస్ అయ్యారు. బిల్ గేట్స్ అయినా..బిల్ క్లింటన్ వచ్చినా.. టోనీ బ్లెయిర్ ను అమరావతికి ఆహ్వానించినా అందులో చంద్రబాబు స్పెషల్ అట్రాక్షన్. ఇక, అధికారంలో ఉంటే ప్రతీ ఏటా దవోస్ పర్యటనలో అంతర్జాతీ య ప్రముఖలను కలవటం చంద్రబాబుకు అలవాటు.

English summary

There is a lot of speculation going on in political circles as why chandrababu did not meet CJI Ramana