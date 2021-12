రఘురామ వచ్చారు - ఆయన ఎందుకు ఆగిపోయారు : చంద్రబాబు వద్దన్నారా- తిరుపతి సభలో ఏం జరిగింది..!!

Andhra Pradesh

అమరావతి మహోద్యమ సభ పేరుతో తిరుపతిలో భారీగా నిర్వహించారు. వైసీపీ - సీపీఎం మినహా అన్ని పార్టీలను ఒకే వేదిక మీదకు తీసుకురావటంలో నిర్వాహకులు సక్సెస్ అయ్యారు. పరోక్షంగా చంద్రబాబు కనుసన్నల్లోనే ఈ సభ జరిగిందనేది పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ప్రచారం సాగుతోంది. ఇక, ఈ వేదిక మీద తమ రాజకీయ విభేదాలను పక్కన పెట్టి.. బీజేపీ - కాంగ్రెస్- వామపక్షాలు అమరావతి రైతుల కోసం కదిలి వచ్చాయి. అందరూ అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగాలని డిమాండ్ చేసారు.

The Amravati JAC has decided to invite Rakesh Tikait to the Tirupati meeting. But is reported to have withdrawn the decision on Chandrababu's suggestion.