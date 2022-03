బాలయ్య డిమాండ్ కు జగన్ సై !! చంద్రబాబు చేయలేనిది : కీలక ప్రకటన దిశగా సీఎం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మరో కీలక ప్రకటన దిశగా సీఎం జగన్ సిద్దం అవుతున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి గెలుపే లక్ష్యంగా వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. అన్ని వైపులా టీడీపీ అధినేతను ఆత్మరక్షణలోకి నెట్టటమే సీఎం జగన్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. అందులో భాగంగా.. ఏపీలో జిల్లాల పునర్విభజన అంశంలో కీలక ప్రకటనకు రంగం సిద్దమైంది.

ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలకు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీని పైన అనేక అభ్యంతరాలు..సూచనలు ప్రభుత్వానికి చేరాయి. వీటి పైన స్క్రూటినీ చేసిన ప్రభుత్వం తుది ప్రకటనకు సిద్దం అవుతోంది. ఇందులో భాగంగానే.. అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ కొత్త జిల్లాల పైన ప్రకటన చేసేందుకు సిద్దం అయ్యారు.

English summary

Actor turned politician Balakrishna have been demanding Hindupur to be declared as district. Now news is making rounds that CM Jagan is of the opinion to oblige this.